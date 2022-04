Homem “fictosexual” se casa com holograma e agora não consegue falar com ela por problema tecnológico

Um homem “fictossexual” – termo criado para pessoas apaixonadas em seres fictícios – decidiu se casar com uma boneca em holograma, no ano de 2018. No entanto, tem vivido uma grave crise no relacionamento.

Akihiko Kondo, de 38 anos, manteve o relacionamento com ‘Miku’ – a boneca irreal – por mais de uma década e realizou a união matrimonial do casal em público.

Entretanto, graças a um problema tecnológico do software Gatebox, ele não está conseguindo mais ter contato com a esposa.

Isso porque ela foi eliminada da plataforma online, que permitia que os usuários interagissem com os personagens em forma de holograma.

Apesar da dificuldade, Akihiko afirma nas redes sociais que o amor que sente por Miku permanece intacto e que lutará para reencontrar a esposa.

O otaku ainda afirmou que possui uma representação física da amada, em tamanho real, para suprir parte da saudade que tem sentido desde a partida dela.

Akihiko também já mencionou sobre ter sofrido bastante com o descontentamento da família, em relação à união. Nenhum parente do homem compareceu ao casamento delesl.

Mas isso nunca o desestimulou. Inclusive, ele reforça na internet o porquê de espalhar a história dos dois nos sites interativos.

“Há duas razões pelas quais eu fiz um casamento público: a primeira é mostrar meu amor por Miku. A segunda é que existem muitos jovens otakus como eu que se apaixonam por personagens de anime. Eu quero mostrar ao mundo que eu os apoio.”