Moeda de 5 centavos que vale até R$ 5 mil pode estar na carteira de muitos brasileiros

Peça com erro raro de fabricação tem despertado grande interesse entre colecionadores

Magno Oliver - 26 de junho de 2025

Moeda especial pode estra na carteira de muitos brasileiros. (Foto: Ilustração/Arquivo/Agência Brasil)

Receber uma moeda de 5 centavos no troco é algo tão banal que quase ninguém presta atenção.

No entanto, algumas dessas peças, especialmente as fabricadas em 2007 com erro de cunhagem, estão valendo muito mais do que o valor estampado.

Trata-se de um defeito conhecido como erro bifacial, quando a moeda apresenta o mesmo lado em ambas as faces, em vez de uma face com o valor e a outra com o brasão da República.

Essa falha é rara e valorizada por colecionadores, podendo transformar uma simples moedinha em um item de até R$ 5 mil.

Em bom estado de conservação, já houve negociações acima de R$ 4.200 e, em casos mais excepcionais, ultrapassando a faixa dos cinco mil reais.

Tudo depende do grau de preservação da peça. Para efeito de comparação, uma moeda comum de 5 centavos pode valer cerca de R$ 1,60 em estado MBC (muito bem conservado), até R$ 33 em estado Flor de Cunho. Já com o erro bifacial, o valor dispara.

A forma de identificar é simples: basta virar a moeda e verificar se o mesmo lado aparece novamente.

Se isso acontecer, é provável que se trate de um exemplar com a falha desejada. Por isso, vale a pena prestar atenção no troco do dia a dia.

Quem lida diretamente com dinheiro, como caixas de supermercado, atendentes de farmácia e frentistas, têm mais chances de encontrar uma dessas raridades.

Caso identifique uma moeda suspeita, o ideal é procurar avaliação com colecionadores, feiras de numismática ou plataformas especializadas.

Outra moeda de 5 centavos valiosa

Outro exemplar que tem despertado grande interesse no mercado é a moeda de 5 centavos do ano de 1994 com um defeito impressionante.

Ela apresenta três datas marcadas no anverso, em locais diferentes da face. Esse tipo de anomalia é conhecido entre os especialistas como “Data Marcada Múltipla”, e é considerado extremamente raro.

Segundo o canal De Olho no Troco, moedas com esse tipo de falha dificilmente aparecem em circulação comum e, por isso, ganham valor expressivo entre colecionadores de numismática.

A raridade e o caráter único da peça tornam seu valor imprevisível, podendo chegar a cifras bastante atraentes dependendo da conservação e do comprador interessado.

O De Olho no Troco também oferece orientações para quem deseja avaliar, vender ou aprender mais sobre o universo das moedas raras. Essas e outras informações serão mostradas no vídeo abaixo:

