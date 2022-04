Marco na história de Anápolis, Colégio Auxilium jamais será esquecido

Sinto saudades do tempo em que estudei no Colégio Auxilium, entre os anos 2000 e 2002. Além de amigos que cultivo até hoje, levo comigo os valores cristãos e a formação humanista que a instituição passou.

Lá aprendi que a Educação é o maior ativo que podemos ter e o único que ninguém pode nos tirar.

Por isso, foi e ainda é uma pena que o Colégio Auxilium tenha encerrado as atividades em 2022 após 83 anos de atividades.

O motivo, como repercutido pela imprensa anapolina, teria sido a dificuldade financeira que a unidade enfrentava por causa da pandemia de Covid-19.

Me somei aos milhares de ex-alunos que se entristeceram com o acontecimento e fiquei mais aliviado quando a Faculdade Católica assumiu o prédio para torná-lo a sua nova sede.

Além de preservada, toda aquela imensa estrutura continuará construindo e realizando sonhos a partir da mesma proposta que o Colégio Auxilium pregava.

Enquanto deputado tenho lutado para que a Educação em Anápolis melhore e conseguimos coisas maravilhosas desde o primeiro ano do mandato na rede estadual.

Além da construção do Colégio Estadual Salvador Santos, no Calixtolândia, conseguimos a reforma de todos os colégios e escolas estaduais de Anápolis, além da ampliação de muitas que apresentavam essa demanda.

Ver tudo isso acontecendo me deixa imensamente animado e com a certeza de que estamos no caminho certo, que é o de dar à nossa juventude o que ninguém vai conseguir tirar.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.