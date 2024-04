OS responsável pelo Hospital Municipal Alfredo Abrahão desiste de processo contra Prefeitura

Resultado do novo chamamento para gestão da unidade sairá nesta sexta-feira (19)

Pedro Hara - 19 de abril de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco/Prefeitura de Anápolis)

A Associação Beneficente João Paulo II, atual organização social (OS) responsável pelo Hospital Municipal Alfredo Abrahão, desistiu do processo que movia contra a Prefeitura de Anápolis.

A entidade questionava o processo de licitação realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alegando que servidores da pasta possuíam uma “ligação robusta” com outras participantes do certame.

Todavia, não conseguiu apresentar provas suficientes e teve, em fevereiro, a inicial indeferida.

Agora, em abril, a defesa da Associação Beneficente João Paulo II decidiu apresentar pedido de desistência da ação. No documento, obtido pela Rápidas, a entidade afirma não ter mais interesse no processo.

Conforme o cronograma de chamamento da Semusa, o resultado com a OS selecionada para gerir o Alfredo Abrahão será divulgado nesta sexta-feira (19).

Busca por novo secretário de Saúde em Anápolis continua

O prefeito Roberto Naves (Republicanos) segue à procura de um substituto para Elinner Rosa. A ex-vereadora, na berlinda há meses, também já demonstrou não ter mais interesse de seguir à frente da Semusa – principalmente após o retorno de Viviane Kênia de Souza e Wellington Eustáquio Mendes da Silva, nomes demitidos por ela.

Aprovado projeto que autoriza governos e prefeituras a aplicarem recursos da Saúde não utilizados em anos anteriores

O Senado Federal aprovou o projeto de lei da deputada Flávia Morais (PDT) que modifica a Lei Complementar nº 172 de 2020, ampliando o prazo para estados, Distrito Federal e municípios usarem saldos financeiros de fundos de saúde. A medida permite o uso dos recursos remanescentes repassados pela União entre 2018 e 2022 até o final de 2024, proporcionando autonomia para aplicação dos recursos de acordo com as necessidades locais na área da saúde, desde que informadas as alterações ao Ministério da Saúde.

Matheus Ribeiro intensifica agenda da pré-campanha à Prefeitura de Goiânia

O jornalista Matheus Ribeiro (PSDB) tem intensificado as agendas da pré-campanha à Prefeitura de Goiânia. Nesta quinta-feira (18), ele visitou a Associação Empresarial da Região da 44, importante polo de moda atacadista do Brasil. Acompanhado por líderes locais, discutiu questões como limpeza urbana, segurança e transporte coletivo, destacando a importância do poder público como parceiro na resolução de desafios.

Prefeito de Caldas Novas implanta Guarda Municipal

O prefeito Kleber Marra (MDB) estabeleceu a criação da Guarda Municipal, incluindo o cargo de Agente da Guarda Municipal por concurso público e organizou o plano de carreira para esses profissionais. Determinou também o reenquadramento dos Agentes de Trânsito do município. O lançamento do curso de formação e a aula inaugural ocorrerão nesta sexta-feira (19), na Câmara de Caldas Novas.

Narelly Batista será a nova colunista de Cultura do Portal 6

A partir de maio, o Portal 6 contará com novos colunistas. Narelly Batista é o primeiro nome confirmado. Jornalista por formação, ela desempenha uma série de funções ligadas à comunicação e produção cultural e vem somar com o time do site. A Rápidas deseja boa sorte!

Nota 10

Para a lei que garante mastectomia profilática e reconstrução da mama para mulheres com alto risco de desenvolver câncer. Apresentada pelo deputado Delegado Eduardo Prado (PL) e aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa (Alego), recebeu sanção do governador Ronaldo Caiado (UB).

Nota Zero

Para Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Anápolis, que enviou notificação “extrajudicial” aos e-mails do Portal 6 repudiando e qualificando apurações do site como “fake news”.

Seria apenas ridículo senão fosse temerário que o órgão se preste a tal papel com o intuito de intimidar o Portal 6 em nome do prefeito de turno. Há mais de um ano a Prefeitura de Anápolis não responde pedidos de notas do site. O caminho foi, como o bom jornalismo ensina, buscar notícias de bastidores para tentar dar à população a satisfação pelos atos públicos e secretos do Poder Público. Se o veículo incomoda é porque está no caminho certo.

*Colaborou Denilson Boaventura