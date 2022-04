Pelo mundo todo existem milhares e incontáveis invenções. E são essas criações que fizeram e fazem ele ser como é hoje, globalizado e com muita tecnologia. São essas engenhocas que deixam nossa vida prática, rápida e com os problemas solucionados.

Em contrapartida, mesmo com esses incontáveis mecanismos que deixam tudo mais fácil, ainda existem muitas coisa que não conhecemos e que certamente fariam diferença em nossa rotina. Hoje vamos te apresentar algumas delas!

6 invenções que você já precisou usar e não sabia que existia:

1. Limpa escova de cabelo

Todas as escovas de cabelos ficam com um emaranhado de fios depois de usadas, não é verdade? Com esse suporte, você retira todos os fios rapidamente e sem precisar ficar passando outra escova para ajudar. Genial!

2. Embalagem de nylon que ajuda em partos complexos

Essa invenção aqui ajudaria e muito o trabalho de agentes da saúde. De baixo custo, essa embalagem foi desenvolvida por mecânico de carros, mas que pode ser usada para ajudar nas etapas finais de partos em circunstâncias difíceis. Acredite, essa embalagem de polietileno, que é envolta e inflada ao redor da cabeça do bebê, é mais segura e simples de usar do que um fórceps ou um extrator a vácuo.

3. Chinelos com led

Aqui vem uma excelente alternativa para quem acorda na madrugada para ir ao banheiro. Esses chinelos de led iluminam o percurso, assim, não é necessário acender as luzes e nem incomodar ninguém que estiver dormindo.

4. Pen drive que indica quanto de espaço livre ainda tem disponível

Por mais que não se use muito esse dispositivo hoje em dia, esse mecanismo continua sendo muito interessante. Isso porque, ele já deixa explícito o que é necessário conectar pen drive no computador para saber.

5. Geleca limpa tudo

Sabe a geleia que as crianças usam para brincar? Pois é, essa invenção aqui usa elas para limpar lugares difíceis e inalcançáveis. Por exemplo, teclados, cantinhos no carro e muito mais.

6. Reaproveitador de a vela

Por último, temos mais uma das invenções aqui. Esse suporte consegue com astúcia reaproveitar a cera derretida e formar a vela novamente, basta apenas trocar o pavil que necessita para acender o fogo.

