Anápolis tem feiras para quem quer comprar presentes especiais para o Dia das Mães

O Dia das Mães já está chegando e você ainda não tem ideia do que dar de presente? Não se preocupe, aqui em Anápolis a Feira do Artesanato e Feira das Águas são lugares para ajudar na hora de presentear a mamãe.

Localizada no Anashopping, a Feira do Artesanato vai funcionar até o dia 1º de maio. A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura de Anápolis com o intuito de proporcionar lazer e valorizar o artesanato da região.

Outra opção para encontrar o presente certo para o Dia das Mães é a Feira das Águas. Também com o intuito de promover a divulgação dos produtos produzidos por artesãos locais, a feira fica no Parque Ipiranga e funciona todos os dias, das 16h às 22h.

“Contamos com a presença do artesanato local nos diferentes espaços, agregando essa experiência da produção artesanal aos lugares onde a população já desfruta de seu lazer e diversão”, conta a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Veja alguns dos produtos que podem ser encontrados nas feiras: