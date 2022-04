Aos 80 anos, Dona Tânia deixa um importante legado a nós anapolinos.

Já falamos nesse espaço, sobre a importância de medirmos nossas palavras, não usá-las para ofender e gerar confusão. Quem conhece o peso de uma palavra, valoriza a grandeza do silêncio.

Porque digo isso mais uma vez? Porque ontem tive o privilégio de participar do lançamento do livro Porta-Retrato, da escritora Tânia Duarte, realizado nas dependências da União Literária Anapolina.

Uma coletânea de poemas que por muitos anos após serem escritos, familiares encontraram bem guardados e decidiram, após o consentimento da matriarca escritora de 80 anos, publicar.

Confesso que ainda não li todas as páginas, mas durante o evento ouvi atentamente as palavras da escritora, que tenho orgulho em dizer que sou o seu médico ortopedista. Posso dizer publicamente que é uma das mulheres mais fortes e resistentes que conheci, pois teve uma fratura na perna, e durante todo o tratamento, mesmo desobedecendo as orientações médicas, continuou andando e sarou a fratura após vários meses.

Reconhecendo o valor das palavras, quero dividir com os leitores algumas que ela falou e outras que escreveu em poemas:

“Deus sempre foi minha força. Pobre de nós, se não tivermos fé e coragem.”

“ Essa vida exige que tenhamos ânimo e otimismo. Essa receita é para todos que vivem nesse planeta”.

“Agora aos 80 anos, digo que não pertenço a esse Planeta. Tudo que aprendi e vivi, eu não estou vendo mais nesse mundo. Agora é só tecnologia. Perdoe-me os que gostam de tecnologia. Eu gosto de escrita.”

Refletimos semana passada, sobre excessos de uso de eletrônicos em nossas crianças, e quando privadas ficam desmotivadas, arredias, nervosas e até mortais. A escritora homenageada, já com 80 anos de vida, deixou também esse alerta.

Finalizo citando lições do poema Sensação, que está no referido livro:

“Estou no bonde da vida. Ele é ligeiro, lento, destemido, covarde, fiel, infiel. Enquanto não chego no destino, lá vou eu, vivendo, apenas, o momento.

Parabéns “Dona” Tânia Duarte. Sábias palavras. É isso!

