Influencer experimenta brinquedinho erótico e revela que ficou com a testa roxa

Uma jovem influenciadora digital, de 24 anos, se tornou assunto na internet após aparecer com um hematoma roxo enorme no rosto depois de testar um brinquedinho erótico por diversão.

A belga Charlotte Ryckeboer contou em um vídeo no TikTok que não poderia imaginar a força do plug anal de sucção, nem mesmo que ficaria com um ‘chupão’ na testa.

O objeto, que tem por finalidade reproduzir efeitos de sucções e entregar prazer anal aos usuários, foi levado à festa íntima de algumas amigas apenas por brincadeira.

No entanto, durante o momento de descontração, a jovem o colocou na face e acabou ficando com um prejuízo enorme e perfeitamente redondo.

“Elas estavam explicando o funcionamento do plug anal e eu o coloquei na minha cabeça por diversão. Eu o puxei, mas não queria sair do meu rosto”, relembrou Charlotte, no vídeo explicativo.

“Estávamos rindo e eu puxei com mais força e não percebi que ficaria um ‘chupão’ no lugar”, continuou.

A história acabou se tornando motivo de gargalhadas entre as meninas, que agora buscam alternativas para eliminar o roxo o quanto antes da amiga.