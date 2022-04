Idoso faz o inacreditável após dar de cara com cobra na rua e vídeo divide opiniões

Um vídeo gravado no Brasil vem repercutido nas redes sociais após um idoso dar de cara com uma cobra enorme e abocanhar o réptil inusitadamente.

A jiboia estava em uma rua urbana e, através das cenas, é possível visualizar o homem pegando a serpente sem o menor cuidado com o animal, podendo facilmente o ferir.

Posteriormente, ele direciona a cabeça da cobra até a região da própria boca e encena uma mordida no réptil, que assustado, também prepara o bote para mordê-lo.

Após a cena, o idoso conquista risadas e aplausos de moradores que estavam por perto do local não identificado. No entanto, nas redes sociais, milhares de pessoas repudiaram o ato.

As equipes do Corpo de Bombeiros em todo território brasileiro reforçam as medidas que devem ser tomadas nesse tipo de situação.

Sendo ou não peçonhentas, todas as cobras encontradas por civis devem ser retiradas por profissionais competentes e capacitados ao serviço, para que sejam devolvidas aos habitats naturais.

No caso deste vídeo, a jiboia não oferecia riscos letais ao homem. E vale ressaltar que configura-se crime no Código Penal maltratar, perseguir, caçar, apanhar ou matar animais silvestres.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



https://www.facebook.com/reginaldo.ramos.16144/videos/1172730879574830