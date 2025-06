Motorista de aplicativo dá conselho valioso para passageira apressadinha

Enquanto ele se dirigia ao destino para buscar ela, algo inusitado aconteceu

Magno Oliver - 28 de junho de 2025

Imagem mostra uma mão segurando um aparelho celular. (Foto: Reprodução)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza que você vai levar uma rotina agitada o tempo todo.

E com a vida corrida do cotidiano, para os passageiros de serviços por aplicativo a realidade também não é diferente. Eles estão sempre com pressa, com a rotina agitada, sem paciência para esperar.

E esse fator de pressa vira um desafio para os motoristas por aplicativo, pois precisam se adequar às exigências dos passageiros.

E foi com uma situação nesse sentido que um motorista por aplicativo viralizou nas redes sociais depois de atender a um chamado. Ele ficou surpreso com o desfecho.

O caso da viagem ganhou muita repercussão e o fato foi parar no Instagram que registra histórias dos Ubers, o @uberdepre.

A gravação mostra o que seria mais um dia normal de entregas e buscas de passageiros, quando o motoqueiro recebe um novo chamado. Ao atender, uma passageira com o humor alterado já entra em contato pelo chat do aplicativo para mandar uma mensagem a ele.

“Rapaz, a passageira tá revoltada aqui, olha. Aceitei a corrida e ela mandou o seguinte recado: ‘Se for cancelar, cancela logo, beleza?’, disse ele no início da gravação.

Ao visualizar a mensagem pelo chat de conversas, ele respondeu: “o que eu te fiz?”.

Por fim, em tom de humor e poesia ele responde para ela no chat: “O problema é que você mergulhou fundo em amores rasos”.

Confira o vídeo completo da postagem:

