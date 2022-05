Luiza Martins, da dupla com Maurílio, anunciou neste sábado (30) pelo Instagram que voltará aos palcos em carreira solo. Ela não fazia shows desde que o cantor sertanejo morreu no fim de dezembro do ano passado, após sofrer três paradas cardíacas em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Ele tinha 28 anos.

“Aqui se reinicia uma história. A minha história. Vocês que me acompanham sabem de tudo que passei nos últimos tempos, e quase, quase mesmo, me perdi de mim. Compreensível. Tenho muito respeito pela minha dor, porque ela é real. Eu tinha duas escolhas, ou passava por cima dela, e fingia que nada tinha acontecido, e em algum momento ela me derrubaria, ou eu enfrentava ela, e aprendia a conviver”, dizia a mensagem.

Luiza anunciou que fará uma apresentação ainda na próxima semana. “Eu vou pisar num palco pela primeira vez depois de tudo, e depois também de um longo tempo de pandemia, onde fizemos pouquíssimos shows. Com a benção de Deus, com a ajuda da espiritualidade e do universo, das boas energias, eu tô voltando. E eu tô muito feliz por isso”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Martins (@cantoraluiza)

Morte do músico

Maurílio teve um mal-estar durante a gravação de um DVD, em Goiânia, no dia 15 de dezembro, e após sofrer três paradas cardíacas foi internado no Hospital Jardim América, mas foi transferido ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar “estabilidade clínica”. ​

Um dia após a transferência do cantor, a mãe Odaisa Delmonte compartilhou um registro ao lado do filho em seu perfil no Instagram torcendo por sua recuperação. “Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando”, escreveu na legenda.

Após o incidente com o cantor, a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18 de dezembro, nas cidades de Sorriso e Glória d’Oeste, ambas no Mato Grosso.

A morte de Maurílio foi anunciada tarde do dia 29 de dezembro. Luiza passou duas semanas fora das redes sociais depois da morte do músico. Ao voltar, ela agradeceu o carinho dos fãs.