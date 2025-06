Will Smith aborda tapa em Chris Rock no Oscar e cancelamento em música

"Eu nunca vou perdoar ele por aquela merda que ele fez", diz um dos trechos

Folhapress - 29 de junho de 2025

Will Smith durante entrevista ao The One Show (Foto: Reprodução)

PAOLA FERREIRA ROSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Will Smith transformou um dos episódios mais comentados da história do Oscar —e de sua carreira— em versos em “Int. Barbershop Day” (Int. Dia de Barbearia). A música reúne críticas e comentários sobre o tapa que o artista deu em Chris Rock na cerimônia de premiação do Oscar em 2022.

“Eu nunca vou perdoar ele por aquela merda que ele fez / Eu ouvi que ele tá mal, ouvi que ele ganhou o Oscar / Mas teve que devolver / E você sabe que só fizeram ele fazer isso porque ele é negro”, dizem trechos.

O artista transformou o episódio e os acontecimentos que se seguiram a ele em músicas em “Based on a True Story” (Baseado em uma História Real), seu primeiro álbum solo em 20 anos. Na produção, o rapper explora temas como cancelamento, fama, racismo, relacionamento, entre outros aspectos de sua vida usados para criticá-lo após o incidente em 2022.

Na faixa, que sugere retratar um dia na barbearia, vozes ecoam simulando conversas de salão. Há comentários sobre a queda pública do artista após a agressão no Oscar, questionamentos à sua capacidade de ser um bom pai e comentários sobre seu casamento com Jada Smith.

A música alterna falas contrárias e a favor do artista, como “Will Smith tá cancelado” e “Oh, você não pode cancelar um ícone”, e coloca à prova sua relevância artística, do cinema à música.

Will Smith ganhou em 2022 o Oscar de Melhor Ator por “King Richard: Criando Campeãs”, no qual interpreta o pai e treinador das tenistas Venus e Serena Williams. A primeira estatueta do ator, no entanto, ficou ofuscada pelo tapa em Chris Rock depois que o comediante fez uma piada sobre a alopecia de Jada.

“É melhor você manter o nome da esposa dele fora da sua boca”, diz verso da música em alusão à fala do ator na ocasião.

Banido por dez anos da cerimônia, ele chegou a se desculpar publicamente. Will falou sobre o episódio algumas vezes e gravou vídeos expressando arrependimento, mas mantinha um perfil discreto desde então. Rock, por sua vez, abordou o tema em seu especial de stand-up em 2023 de forma mais agressiva.