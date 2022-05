Adolescente deixa tatuadora bêbada fazer desenho na perna dela e resultado é chocante

Uma jovem canadense decidiu compartilhar a maior vergonha na internet, de um erro cometido quando era ainda adolescente e acabou viralizando com o relato.

Nomeada apenas por Charles, a moça usou a própria ‘tragédia’ para conscientizar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro: ‘não deixar uma pessoa bêbada tatuar a pele de vocês’.

A jovem explicou que, há quase 10 anos atrás, quando tinha apenas 16 anos, ela deixou uma colega alcoolizada tatuar, a príncipio, uma flor enorme na coxa dela.

Acontece que o desenho não saiu nada como o esperando e ela acabou ficando com uma espécie de ‘repolho’ eternizado na pele.

Apesar de várias pessoas afirmarem que os traços são simples e fáceis de serem removidos ou cobertos com outro desenho, Charles explica que sente receio de procurar um verdadeiro profissional, devido à situação.

“Fiquei envergonhada demais para ir a um estúdio e fazer uma cobertura porque sei que eles vão me falar um monte sobre isso”, contou aos seguidores.

No vídeo, a moça aparece explicando que mostrará o desenho ‘como um vídeo educacional para lembrar de nunca deixar uma mulher bêbada tatuar outro corpo’.

“Aqui está ela, em toda sua glória e presente na minha vida há quase 10 anos”, explica ela, mostrando os traços na perna.

Maior repercussão

Com o vídeo alcançando quase 5 milhões de visualizações no TikTok, o jornal The Sun decidiu compartilhar a história, o que deu ainda mais palco para o desastre de Charles.

Atualmente, a moça brinca com a situação, e até aparece utilizando shorts e mostrando a parte desenhada nas gravações.

No entanto, confessa que já foi bastante zombada e que sentia uma vergonha gigante pelo erro adolescente que cometera quando era mais nova.