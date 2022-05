Inspirada em tendência europeia, loja de perfumes fracionados tem promoção imperdível para o Dia das Mães

Famosa por seguir tendências europeias e única de Anápolis a vender perfumes importados fracionados, a Perfumes Bischoff preparou uma novidade incrível para aqueles que desejam inovar no Dia das Mães.

É que, até o próximo sábado, todos os perfumes disponíveis na loja estarão com desconto de 10% para que os filhos possam presentear as genitoras com as melhores fragrâncias.

Com a promoção, os fracos de 30 ml saem por apenas R$ 63. Os de 50 ml custam R$ 81. Já os de 100 ml serão comercializados por R$ 117.

E o estabelecimento também tem outras opções para aqueles que desejam montar um kit ainda mais completo.

Isso porque, no local, há outros produtos encantadores, como hidratantes, sais de banho, esfoliantes, óleos de banho, sabonetes e uma linha completa de aromatizares para tecidos, ambientes e carros.

As boas notícias também não terminam. A melhor parte é que as formas de pagamento são facilitadas, com opções de Pix e cartões de crédito e débito.

A Perfumes Bischoff, que é licenciada pela @lordgifts, fica localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 659, no Centro de Anápolis, e funciona de segunda a sexta, das 09h às 17h30, e aos sábados, das 09h às 12h.

Mais informações estão no Instagram da @perfumesbischoff.