Perseguido por “criatura estranha”, jovem pula de caminhão em movimento e quase provoca tragédia na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (02), os detalhes da prisão de um jovem, de 25 anos, que quase provocou graves acidentes na BR-060, entre Goiânia e Anápolis.

De acordo com a corporação, populares pararam da base operacional da PRF para denunciar que o rapaz estaria realizando mudanças repentinas de faixa e os outros veículos precisavam sair da pista ou frear bruscamente para que não ocorresse nenhuma colisão.

Com as denúncias, uma barreira foi montada no km 130, na frente da própria unidade dos agentes, onde eles deram ordem de parada logo que o motorista apareceu.

Sem obedecer, o rapaz jogou o caminhão para a faixa de rolamento do retorno e, com o veículo ainda em movimento, pulou pela porta do passageiro, caindo na pista e quase sendo atropelado.

Descontrolado, o veículo de grande porte invadiu o canteiro da base, derrubou algumas placas de sinalização e só parou quando bateu contra um poste de energia elétrica.

O condutor, bastante alterado, informou aos policiais que tinha saído de São Paulo para levar uma carga de laranjas para Brasília.

Além disso, confessou ter ingerido cerca de quatro comprimidos de rebite e que uma criatura estranha estaria o perseguindo.

O rapaz foi preso em flagrante e levado até a Central de Flagrantes da capital.

Ele deverá responder por dano qualificado, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa e por direção perigosa.