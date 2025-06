Inmet divulga novo alerta para queda de até 5°C nas temperaturas em Goiás; confira

Durante período, órgão recomenda alguns cuidados com a saúde, especialmente durante tempo seco e frio

Gabriella Pinheiro - 30 de junho de 2025

Frio em Goiás pode surpreender. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta que indica que os termômetros estarão em queda em pelo menos 17 cidades de Goiás. O declínio tem início nesta segunda-feira (30) e aponta uma diminuição entre 3ºC e 5ºC.

Segundo o órgão, o grau de severidade para a queda de temperatura é de perigo pontencial. Dentre as localidades, as regiões Sul e Noreste devem ser as mais afetadas. A previsão que o cenário se estabilize na terça-feira (1º).

As cidades que devem ser atingidas, de acordo com o Inmet, são: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Baliza, Cachoeira Alta, Caçu, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros, Perolândia, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis.

Durante o período, o Inmet recomenda alguns cuidados com a saúde, especialmente com as vias respiratórias durante o tempo seco e frio.

Um deles, por exemplo, é que a população se mantenha informada e adote medidas de proteção, como o uso de agasalhos, além de manter uma hidratação constante.

