Anápolis perde para outro município goiano o posto de uma das cidades mais felizes do Brasil

Que o povo anapolino é feliz e acolhedor, todo mundo sabe. A cidade sempre se destacou tanto que já foi até considerada uma das mais felizes do Brasil.

Pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2013, inclusive, mostrava que o Centro-Oeste era a região mais positiva em relação ao futuro.

Foi aí que Anápolis, dona de uma população jovem população e sorridente, ganhou evidência no programa Globo Repórter como um lugar de oportunidades e com boas perspectivas para os mais novos e sonhadores.

Este título positivo, porém, já ficou para trás. Oficialmente, a cidade não aparece mais na pesquisa do instituto como um dos melhores lugares para se viver no país.

Isso porque a última atualização da lista, divulgada pela Revista Bula logo no início da pandemia, em 2020, reuniu uma série de pesquisas que classificam as cidades brasileiras mais felizes.

Para isso, foram considerados o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDH), o Ranking Connected Smart Cities, o Atlas da Violência e um relatório da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre os municípios com maior renda média mensal do país.

Com tudo isso reunido, chegou-se então às 26 cidades mais felizes do Brasil, uma de cada estado. A escolhida como a melhor cidade para se viver em Goiás, desta vez, foi Itumbiara.

Localizado no Sul do estado, próximo a Minas Gerais, o município tem cerca de 106 mil habitantes e se tornou referência por conta dos ótimos índices de saúde, educação e economia.

Veja a lista mais recente da Revista Bula com as 26 cidades mais felizes do Brasil

Acre — Cruzeiro do Sul

Amapá — Santana

Alagoas — Palmeiras dos Índios

Amazonas — Parintins

Bahia — Ilhéus

Ceará — Eusébio

Espírito Santo — Vitória

Goiás — Itumbiara

Maranhão — Timon

Mato Grosso — Rondonópolis

Mato Grosso do Sul — Três lagoas

Minas Gerais — Poços de Caldas

Pará — Santarém

Paraíba — Patos

Paraná — Curitiba

Pernambuco — Camaragibe

Piauí — Parnaíba

Rio Grande do Norte — Caicó

Rio de Janeiro — Petrópolis

Rio Grande do Sul — Porto Alegre

Rondônia — Vilhena

Roraima — Boa Vista

Santa Catarina — Florianópolis

São Paulo — São Caetano do Sul

Sergipe — Estância

Tocantins — Gurupi