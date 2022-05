Casamento de João de Deus com advogada será em regime de separação de bens

Juntos desde setembro do ano passado, o médium João Teixeira de Faria, de 80 anos, e a advogada Lara Cristina Capatto, de 50 anos, devem se casar nesta quarta-feira (04), em Anápolis.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornal O Popular, que revelou que o pedido de conversão da união estável em casamento foi feito no dia 08 de abril e será oficializado em regime de separação de bens.

Ainda segundo o veículo, o casal se conheceu enquanto ele estava preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia.

Popularmente conhecido como João de Deus, o religioso responde por diversos crimes sexuais contra mulheres que buscaram tratamentos espirituais na Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia.

Atualmente, ele foi condenado a mais de 110 anos de prisão e ainda restam outras 12 denúncias de 56 mulheres aguardando o julgamento. Entretanto, o médium cumpre a pena em regime domiciliar em Anápolis.

O advogado Anderson Van Gualberto, da defesa do médium, afirma que a vida particular do cliente deve ser preservada e que o casamento não fere as regras da prisão domiciliar.