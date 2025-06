Motorista é lançada para fora de carro em gravíssimo acidente na BR-060

Populares que presenciaram o ocorrido estacionaram no acostamento para prestar assistência

Davi Galvão - 28 de junho de 2025

Motorista foi ejetada do veículo após acidente. (Foto: Reprodução)

O começo da tarde deste sábado (28) foi marcado por um grave acidente automobilístico, ocorrido na BR-060, altura do km 38, logo após a unidade do Outlet.

Imagens registradas no local mostram um veículo Renault Duster tombado de lado, próximo a via, soltando bastante fumaça.

A condutora do veículo chegou a ser ejetada do automóvel após perder o controle e permaneceu deitada no chão, próxima ao carro.

Populares que passavam pelo local, estacionaram no acostamento para prestar assistência. Nas imagens é possível ver alguns tranquilizando a motorista, que tentava se levantar, sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros e a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, foram acionados, além de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local prestando os primeiros socorros.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente ou do estado de saúde da condutora.

Mais detalhes a qualquer momento.

