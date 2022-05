Goianienses deixam regularização do título para última hora e fila imensa se forma no TRE

O prazo para a população tirar o título de eleitor ou então regularizar a situação junto a Justiça Eleitoral termina na quarta-feira (04).

Faltando pouco mais de 24 horas para a data limite, os moradores de Goiânia formaram grandes filas na porta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta terça-feira (03).

Para atender a demanda, o TRE estendeu o horário de funcionamento do órgão. A operação será realizada das 08h às 18h, no Edifício Ialba-Luza, situado na esquina da Avenida T-1 com a Orestes Ribeiro (antiga T-52), no Setor Bueno.

Nove unidades do Vapt-Vupt também serão disponibilizadas para a emissão do título e regularização do título de eleitor. Entretanto, é necessário fazer o agendamento prévio pelo site.

Os Vapt-Vupt que vão atender a população são os seguintes: Araguaia Shopping, Campinas, Central do Servidor (Praça Cívica), Avenida Mangalô, Passeio das Águas, Portal Shopping, Shopping Lozandes, Shopping Cerrado e Shopping Cidade Jardim.

Aqueles que não puderem comparecer presencialmente podem tirar ou regularizar o título de maneira online pela plataforma Título Net.