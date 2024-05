Jovem adormece dentro de ônibus e acorda assustado sendo esfaqueado por passageira do lado

Vítima tentou justificar o ato violento, mas outros usuários do transporte relatam que situação foi diferente

Da Redação - 01 de maio de 2024

No meio do trajeto, passageira teria partido para cima do jovem com uma faca. (Foto: Reprodução)

No início da manhã desta quarta-feira (1°), em Catalão, um jovem, de 26 anos, viveu momentos desesperadores após adormecer dentro de um ônibus e acordar sendo esfaqueado pela passageira que estava sentada do lado.

A vítima havia saído de São José do Rio Preto (SP) e tinha Brasília como destino. No entanto, no meio do trajeto, foi surpreendida pela agressora.

Mesmo assustado, o rapaz conseguiu imobilizar a passageira e pediu para que outras pessoas o ajudassem a controlá-la até a chegada da Polícia Militar (PM). Pouco depois, o jovem percebeu que havia sido superficialmente ferido na região do peito.

Com a chegada da corporação, a agressora afirmou que teria agido para se “defender”, pois estaria sendo perseguida a várias cidades.

No entanto, em depoimento, outros passageiros que viram a cena confirmaram a versão da vítima, garantindo que, do nada, a agressora teria partido para cima do rapaz com a faca.

A mulher foi detida, sendo posteriormente conduzida para a 1ª Delegacia de Polícia de Catalão. A suspeita é que ela sofra de transtornos psicológicos.

Já o rapaz recebeu atendimento inicial de um médico que estava no local e, depois, foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro da Santa Casa do município.