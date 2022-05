Jovem descobre ter o dom de avaliar pênis e revela que está ganhando quase R$ 500 mil por mês

A jovem britânica Lottie Moss voltou a ganhar holofotes na internet devido ao mais novo ‘dom’ descoberto por ela: ‘avaliadora de pênis’.

A ex-modelo, de 24 anos, precisou abandonar a carreira após a agência Storm demití-la – por conta das publicações de conteúdos adultos que ela fazia na internet, além da confissão sobre o uso de cocaína frequentemente.

Diante do ‘fundo do poço’, a alternativa encontrada por Lottie foi investir nas vendas de fotos adultas e agregar mais ao trabalho. Agora, ela inaugurou um pacote ‘vip’ com bate-papo gratuito ilimitado e avaliações de órgãos genitais.

“Oferta VIP!!!! É o último dia do mês, então estou fazendo algo que nunca faço. Hoje, junte-se ao meu VIP por $ 80 (normalmente $ 100) e eu lhe darei alguns nudes também. Você não vai se arrepender”, postou a ex-modelo.

Lottie já chegou a confessar que recebe, em média, 70 mil libras mensais (o equivalente a R$ 436 mil) somente com o conteúdo online, incluindo os vídeos completamente nua, que custam 1.000 libras.