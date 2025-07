É por isso que muitas pessoas estão deixando as bananas penduradas em casa

Essa prática, que embora pareça banal, tem uma explicação lógica e comprovada

Ruan Monyel - 12 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Luciano Luckmann)

As bananas estão entre as frutas mais consumidas no Brasil, afinal, são baratas, nutritivas, versáteis e agradam todos os gostos.

No entanto, também estão entre as frutas que amadurecem mais rápido, especialmente quando ficam guardadas na fruteira ou na bancada da cozinha.

Por isso, um truque simples e eficaz tem ganhado popularidade entre quem busca conservar melhor os alimentos: pendurar as bananas pelo caule.

Essa prática, embora pareça banal, tem uma explicação lógica e comprovada que ajuda a prolongar a vida útil da fruta.

Ao contrário do que muitos fazem, guardar as bananas deitadas ou todas empilhadas acelera o processo de amadurecimento.

Isso acontece porque a fruta libera etileno, um gás natural responsável por estimular o amadurecimento não só das próprias bananas, como também de outras frutas ao redor.

Quando estão muito próximas umas das outras, principalmente pelo contato entre as cascas, essa liberação de etileno se intensifica, fazendo com que fiquem maduras em poucos dias.

Pendurar as bananas pelo caule resolve esse problema de forma prática, pois ao deixá-las suspensas, o contato direto entre os frutos é reduzido, o que desacelera o processo de amadurecimento.

Além disso, mantê-las penduradas evita que partes da fruta fiquem machucadas ou pressionadas, o que também pode acelerar a deterioração.

É por esse motivo que, em feiras e mercados, as bananas são frequentemente vendidas ainda no cacho, penduradas.

Outra dica que complementa essa técnica é manter as bananas longe de outras frutas que também liberam etileno, como maçãs, peras e abacates.

Hoje, já existem suportes específicos para isso, mas também é possível improvisar com ganchos ou até usar o escorredor de pratos.

Simples, barato e eficiente, esse truque mostra como pequenos ajustes podem evitar desperdício e manter os alimentos frescos por mais tempo.

