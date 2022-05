Sesc e Senac abrem várias vagas de emprego para contratar em Anápolis, Goiânia e Caldas Novas

O Sesc e o Senac Goiás abriram, nesta quarta-feira (04), o processo seletivo com oportunidades de emprego em diversas áreas para as cidades de Anápolis, Goiânia e Caldas Novas.

Em Anápolis, as vagas disponíveis são para auxiliar de copa de cozinha, chefe de clínica odontológica e assessor de cultura.

Para Goiânia, os cargos são de auxiliar de laboratório, desenhista, assessor de cultura e artífice de manutenção.

Já para Caldas Novas, as funções são para auxiliar de serviços gerais e auxiliar de copa de cozinha.

Para a vaga de auxiliar de copa de cozinha, os candidatos podem ter o ensino fundamental incompleto, mas é preciso ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados.

Interessados na vaga de chefe de clínica odontológica precisam ter o ensino superior completo em odontologia, possuir inscrição no conselho da categoria profissional e experiência profissional mínima de seis meses na área de formação.

Para o cargo de assessor de cultura, os pré requisitos são: ter formação superior completa em Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Produção Cultural ou áreas afins, além de experiência profissional mínima de seis meses e disponibilidade para viagens e para trabalhar aos finais de semana e feriados.

Para auxiliar de laboratório é preciso possuir o ensino médio completo e ter tido uma experiência profissional mínima de seis meses na área de atuação.

Para a vaga de desenhista, o candidato precisa ter conhecimento do Pacote Office, Adobe Creative (Photoshop e Ilustrator), Revit, Autocad, Sketchup Pro com Vray, Lumion e das normas técnicas de desenho.

O cargo de artífice de manutenção pede que os interessados tenham completado, no mínino, o quinto ano do ensino fundamental e tenha experiência profissional de pelo menos seis meses na função ou em áreas relacionadas.

Já para o cargo de auxiliar de serviços gerais, o único pré-requisito é o ensino fundamental incompleto.

Os salários oferecidos são a partir R$ 1.558,63 e variam de acordo com a vaga desejada. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10, através das plataformas digitais do Sesc e do Senac.