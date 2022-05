Expoana volta com tudo mostrando a força de Anápolis

Show com Matogrosso & Mathias, Guilherme & Benuto, Leonardo e Bruno & Marrone, exposições, rodeio, feira agro e muito mais!

É a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) que voltou com tudo, consolidando a retomada econômica e do setor de eventos na na nossa cidade.

Fui um dos convidados para participar da abertura e fiquei impressionado com a organização. O Sindicato Rural e a Nobel montaram uma estrutura gigante, mostrando a força de Anápolis.

Para além das grandes atrações, a Expoana também traz sempre grandes oportunidades de investimentos. Milhões são movimentados nestes 10 dias.

Os ingressos para entrar são gratuitos, bastando apenas a doação de alimentos. Quem ainda não foi, dá tempo. A Expoana vai até sábado (07)!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

