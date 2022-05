Grávida do segundo filho, Virgínia não quer saber o sexo do bebê

A influenciadora Virgínia Fonseca, que está grávida do segundo filho, afirmou em vídeo postado no canal do Youtube que optou por não saber o sexo da criança até o parto.

Em justificativa, a artista afirmou que a decisão se deu pela diferente experiência que a descoberta durante o momento pode gerar.

“Eu não consigo imaginar como deve ser a emoção no momento. Creio que vai ser 30 milhões de vezes mais emotivo a gente descobrir lá na hora do que a gente já saber”, conta.

De acordo com ela, todos os familiares apoiaram a escolha em não fazer o chá revelação e de apenas saber no momento do nascimento.

“E como fazer para saber se é menino ou menina? Eu não vou saber. Vou saber no dia do nascimento, se Deus quiser”, contou.

Virgínia é casada com o cantor Zé Felipe com quem já têm uma filha de 11 meses chamada Maria Alice.