Musk consegue R$ 34 bilhões para financiar a aquisição do Twitter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O bilionário sul-africano Elon Musk garantiu a quantia de US$ 7,1 bilhões (ou R$ 34,91 bilhões, na cotação atual) em novos financiamentos para a aquisição do Twitter, segundo informações publicadas pela agência de notícias Bloomberg.

Segundo a publicação, o magnata tem reunido capital para financiar uma das maiores aquisições da indústria de tecnologia, que foi de US$ 44 bilhões (ou R$ 214 bi).

Na lista de investidores estão a exchange de criptomoedas Binance, Brookfield, Fidelity Management & Research e Qatar Holding, além do empresário e cofundador da Oracle Corp. Larry Ellison (ele se comprometeu a investir US$ 1 bilhão (ou R$ 4,9 bilhões).

Musk quer usar o novo financiamento para reduzir sua contribuição no negócio, afirmaram fontes à agência Reuters.

Na semana passada, Musk revelou que vendeu US$ 8,5 bilhões (ou R$ 41,8 bilhões) em ações da Tesla. Ele não disse o motivo da venda, mas investidores interpretaram a decisão como uma ferramenta para levantar recursos para a compra do Twitter.

Ao adquirir o Twitter, em abril, o bilionário justificou a recuperação da liberdade de expressão como um dos motivos que o levou à investida na plataforma.

O empreendedor condena especificamente o fato de, a poucas semanas da eleição presidencial de 2020, a plataforma ter censurado a divulgação de uma matéria do “New York Post” expondo as mensagens encontradas em um laptop de Hunter Biden, filho do candidato democrata. As mensagens indicavam o envolvimento de Joe Biden em um esquema de troca de influência por dinheiro com empresas em países como Ucrânia e China, além de outros conteúdos que poderiam prejudicar a campanha do democrata.

Musk declara se opor a qualquer censura que vá além do que é estipulado por lei e promete que fará com que a rede volte à sua forma original. O direito à liberdade de expressão é garantido de forma bastante ampla pela constituição americana.