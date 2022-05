Obras que causam transtornos no trânsito de Goiânia não são entregues dentro do prazo e Seinfra estima nova data

No dia 25 de abril, o Portal 6 publicou uma matéria a respeito dos prazos para conclusão de algumas grandes obras que estão causando transtornos no trânsito de Goiânia, como a entrega do Terminal Isidória, o término das intervenções na Praça Cívica e Marginal Botafogo.

À época, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) apontou que, até o final de abril, as duas primeiras seriam entregues.

No entanto, o prazo acabou e nada disso foi realizado. Dessa forma, a reportagem foi atrás da pasta para entender o que pode ter ocasionado esse atraso.

Como retorno, a Seinfra apontou que as obras no Terminal Isidória que dizem respeito ao órgão de infraestrutura já foram concluídas, cabendo à Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec) entregar o novo terminal.

O Portal 6 tentou conversar com a Sictec, mas não obteve uma resposta até o fechamento da matéria.

Em nota, a Seinfra informou que 95% das obras da Praça Cívica estão concluídas, mas que o atraso se deu após a descoberta de objetos arqueológicos no canteiro de obras. O novo prazo para a conclusão é 30/05.

Confira a nota completa da Seinfra:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura esclarece que as obras do BRT Norte-Sul na Praça Cívica seguem em desenvolvimento, com 95% da pavimentação concluída e previsão de finalização para 30/05.

Alguns fatores externos atrasaram a obra, como os achados de objetos arqueológicos que dependeram da liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Já as estações de embarque e desembarque do BRT na Praça Cívica e na Avenida Goiás devem ser concluídas em setembro de 2022.

A Seinfra reforça que a população pode sempre encaminhar reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24hrs.

Vale lembrar que a pasta também afirmou que, até o final de maio, será entregue o Complexo Viário Luiz José Costa, que vem interditando parcialmente a Marginal Botafogo.