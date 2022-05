CMTT pede ajuda para que população sugira melhorias no trânsito de Anápolis

A Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) de Anápolis deu início, nesta sexta-feira (06), à campanha Maio Amarelo. Neste ano, o foco da ação é estimular a população a participar da pesquisa do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob).

O PlanMob, de acordo com a autarquia, é um instrumento essencial para o planejamento e crescimento das cidades em relação à mobilidade. Com ele, é possível nortear o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, auxiliando na criação de medidas específicas para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Ao Portal 6, o diretor de trânsito e transportes, Igor Lino Siqueira, explicou que o município precisa crescer seguindo todas as medidas de mobilidade impostas pelo plano para a garantia das melhorias. Por exemplo, oferecendo vias mais largas para a rede de transporte público e maior acessibilidade para os pedestres.

Ele também afirmou que a participação dos anapolinos é parte importante do debate, pois é ela que vai mostrar pontos necessários de desenvolvimento.

“Essa parte [da ajuda da população] é primordial. A gente precisa da participação da população para que ela contribua com o desenvolvimento participando das pesquisas que estão sendo realizadas, respondendo o formulário que a prefeitura tem disponibilizado nas redes sociais“, disse.

O formulário também pode ser respondido em unidades presenciais, como no Rápido, na prefeitura e no próprio CMTT.

Maio Amarelo

Para mobilizar a população, a campanha nacional do Maio Amarelo este ano recebeu o tema “A Mobilidade Começa com a sua Consciência e Participação”, em Anápolis.

“A expectativa é que a população tenha uma atenção maior naquilo que ela já conhece, que são as leis de trânsito”, disse Igor Lino.

“Então a gente só está chamando a população a aumentar o seu respeito, a sua atenção quanto a esses quesitos [leis de trânsito], para que a gente consiga ter um trânsito melhor. Com maior respeito, com maior conforto, com segurança”, completou.

A campanha será realizada durante todo o mês por meio de blitz educativas, palestras em escolas e empresas, atividades para crianças e a entrega de panfletos educativos em pontos específicos da cidade com grande movimentação.