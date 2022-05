Mulher que lutava para ter filhos descobre que o marido engravidou a irmã dela: “desolada”

Uma mulher recorreu às redes sociais para compartilhar o caos que vivenciou dentro do relacionamento e com a família. Internautas ficaram comovidos com a história.

Ela, que prefiriu não ser identificada, começou contando que teve problemas para engravidar por muito tempo, depois que se casou com o ex-parceiro. Mas isso nunca chegou a ser algo crítico para a relação.

No entanto, após algum tempo, ela acabou descobrindo que o homem estaria se relacionando com a irmã da moça.

“Quando eu e meu ex nos casamos, tive problemas para engravidar durante anos. Achei que nosso casamento era forte para sobreviver a isso e então descobri que ele estava tendo um caso com a minha irmã”, contou.

Apesar da traição, ela ‘superou’ a dor e quis recomeçar com ele. Então, a dupla se mudou para outra cidade, financiou um imóvel e tudo estava dando certo, quando a irmã traidora informou que estaria grávida e o pai era o antigo amante.

O choque foi enorme para todos, mas o esposo não hesitou em abandonar a parceira e se juntar à cunhada para cuidarem da criança que nasceria logo em breve.

Casados, a vítima precisou se recompor sozinha na nova cidade e ainda lidar com o financiamento. Os pais da mulher ainda demonstraram empatia pela ‘nova família’ e acolheram muito bem a neta.

A grande questão para a traída desolada é se ela deve abandonar o luto e voltar a conviver com o ex, a irmã e a sobrinha, que também não tem nada a ver com as mentiras do casal.

Um usuários recomendou que ela ‘tentasse se dar um tempo e conversar com algum amigo ou, preferencialmente, um terapeuta para assimilar melhor a situação’.