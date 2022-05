Prefeito de Guapó sofre acidente de trânsito na GO-040

O prefeito de Guapó, Colemar Cardoso (PSDB), se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (06), em um trecho da GO-040 entre Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, na região Metropolitana.

Conforme o Mais Goiás, ele estava sozinho no carro que se chocou contra outro automóvel na Ponte dos Dourados. No outro veículo, estavam um homem e uma mulher grávida.

De acordo com as informações iniciais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), apenas a gestante teve machucados leves e ninguém precisou ser encaminhado ao hospital.

Ainda de acordo com os socorristas, as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Na página oficial do Facebook da Prefeitura de Guapó foi publicado um vídeo onde Colemar Cardoso tranquiliza a população e agradece as mensagens de carinho.