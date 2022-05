Tempo estará ainda mais fresco em Goiânia, Aparecida e Anápolis durante o final de semana

A previsão do tempo para Goiânia, Aparecida e Anápolis durante o fim de semana traz uma boa notícia para quem desejava um tempo mais fresco.

Isso porque o boletim informativo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) apontou que neste sábado (07) e domingo (08) as temperaturas ficarão mais amenas pela manhã.

No entanto, no decorrer do dia os termômetros podem ter registros mais altos até o final da tarde. Na região metropolitana da capital goiana, por exemplo, a mínima deve ser de 16ºC, enquanto a máxima pode chegar a 31ºC.

Já em Anápolis, a temperatura pode variar entre 16ºC e 27ºC durante o fim de semana. Além disso, o clima deve alternar entre o ensolarado e o nublado.

O interior de Goiás também deve apresentar um tempo mais agradável em algumas regiões, com registros mais baixos nos termômetros.

Na região Sudoeste (onde ficam São Simão, Santa Helena, Montividiu), a temperatura mínima pode chegar aos 12ºC, enquanto no Sul goiano (Pontalina, Indiara, Itumbiara), deve atingir os 15ºC.

Por outro lado, os registros mais altos devem ficar para a região Oeste do estado. Cidades como Anicuns, Caiapônia e Piranhas podem enfrentar um calor de até 35ºC.