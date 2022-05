É muito normal criarmos expectativas quando estamos gostando de alguém. Esperamos sempre o melhor dessa pessoa e que ela também goste da gente. Por isso, sempre quando estamos querendo engatar em um relacionamento, entramos cheios de dúvidas e inseguranças em relação ao crush. Por isso, veja agora algumas perguntas que todo mundo que está apaixonado costuma fazer!

6 perguntas que todo mundo que está apaixonado costuma fazer para pessoa amada:

1. Você também gosta de mim?

Vamos começar por essa pergunta aqui que é o ponto principal para quem quer começar um namoro ou está em dúvidas se o amado (a) também está te curtindo. A resposta dessa indagação é crucial para tudo que possa vir depois.

2. Você pensa em mim?

Essa pergunta é muito importante, porque é a partir dela que você vai deduzir se seu amado gosta de você, tanto quanto você está apaixonado nele. Por isso, muitos amantes por aí costumam fazer ela.

3. Você está só comigo?

Quando estamos gostando de alguém é muito comum o ciúme morar ali também e isso nos leva a ter algumas inseguranças, como saber se ela está ficando só com a gente ou se ela está afim de ter algo a mais. Assim, questionar se “você está só comigo?” acaba sendo uma boa saída para matar aquele ciúme.

4. Você falou de mim para sua família?

Quem estiver interessado em alguém para já pular para um relacionamento precisa, obrigatoriamente, conhecer a família do crush e ter um bom contato com eles também. Assim, normalmente os apaixonados questionam se o crush já comentou com a família sobre os dois, porque isso já encaminha para algo mais sério.

5. Qual a sua linguagem do amor?

Na psicologia existem cinco linguagens do amor que caracterizam a forma de amar alguém, assim também como demonstramos o sentimento. Por isso, saber qual a linguagem de quem amamos é muito importante.

6. Quer namorar comigo?

Por último deixamos a mais grandiosa pergunta. Afinal, indagar ao crush se ele quer namorar com você é um grande passo e exige muita responsabilidade e compromisso.

