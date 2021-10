Um gesto vale mais do que mil palavras e um silêncio por falta de assunto pode ser muito constrangedor. Se você é daqueles ou daquelas que têm dificuldade em manter uma conversa com o crush no WhatsApp, hoje seus problemas acabaram. Confira 20 perguntas para puxar assunto com o crush no Whatsapp:

1. Ser diferente ou fazer a diferença?

2. Você já disse que ama alguém sem amar?

3. Ser bonito ou ser rico?

4. Qual a melhor viagem que você já fez?

5. Você prefere ouvir conselhos ou aprender com a vida?

6. Se você tivesse que mudar de país, para onde você iria?

7. Você acredita em signos? Qual o seu ascendente?

8. Se você pudesse reviver hoje um dia de sua vida, qual seria?

9. O que te faz perder a paciência?

10. Você tem cicatrizes? Conte sobre elas.

11. O que você pediria a uma estrela cadente agora?

12. Alguém que te tire o sonho ou que te faça sonhar acordado?

13. Para onde você levaria o amor da sua vida?

14. Qual o filme ou livro da sua vida?

15. Se você pudesse ter qualquer trabalho no mundo, qual seria?

16. O que para você é uma noite de amor perfeita?

17. Qual foi a melhor decisão que você já tomou na vida?

18. Qual cor você acha que reflete a sua personalidade?

19. Se um beijo na boca pudesse ter um sabor específico, qual seria?

20. Complete: ‘O mundo seria um lugar melhor se…’

