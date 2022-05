Coco Bambu está com 120 vagas para contratar funcionários para unidade de Anápolis

Com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões para se tornar o maior restaurante de Anápolis, o Coco Bambu, que tem inauguração prevista para setembro, no Edifício Gênesis Office, no bairro Jundiaí, está com diversas vagas abertas de trabalho.

Ao todo, a unidade deverá gerar mais de 200 empregos para o município nas mais variadas áreas, como financeira, gerentes, recursos humanos, maîtres, cumins, garçons, auxiliares de bar e cozinha, serviços gerais, chefes de bar e cozinha, recepcionistas, entre outras.

No momento, o Coco Bambu está com uma seleção em aberto para a contratação de 120 pessoas que integrarão a equipe de funcionários.

Os interessados em participar da seletiva devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected]

Outra opção é se candidatar por meio do site de carreira da empresa. Na plataforma, basta selecionar a cidade Anápolis e escolher a função desejada.