Idoso acorda de madrugada e encontra filho morto na porta de casa em Anápolis

A madrugada deste sábado (07) terminou da pior maneira possível para um idoso morador do Residencial Morumbi, em Anápolis, que encontrou o filho morto na porta de casa.

O senhor, de 71 anos, acordou por volta das 5h, quando alguém bateu no portão dele para avisar que Claudionor Pereira da Silva, de 50 anos, estava caído na frente da residência, com sangramento causado possivelmente por uma faca.

A suspeita é de que o filho do idoso possa ter sido atacado em outro lugar, pois na rua do teria vestígios de sangue que vão da esquina até a calçada em frente à casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer a vítima, mas, ao chegar no local, a equipe pôde apenas confirmar o falecimento.

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu ao endereço para realizar perícia e recolher o corpo.

Este foi o segundo crime violento registrado na madrugada deste sábado (07), em Anápolis, em regiões muito próximas.

Além deste homicídio, um outro homem, ainda não identificado, foi encontrado sem vida, com as vísceras para fora e o pescoço quase decepado no bairro Vivian Parque I Etapa.