Homem é encontrado morto e com as vísceras para fora em Anápolis

Moradores do bairro Vivian Parque I Etapa, em Anápolis, acordaram em choque na manhã deste sábado (07), após um homem ser encontrado morto e com as vísceras para fora, em via pública.

A ocorrência se deu no final da madrugada. Por volta das 6h, a Polícia Militar (PM) foi acionada para ir ao local averiguar a situação.

Lá, o corpo da vítima estava jogado, com um corte profundo na região abdominal, além do pescoço praticamente decepado.

O local foi isolado pelos agentes da PM até a chegada do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, que será responsável pela elucidação do caso.

Até o momento, a vítima ainda não foi identificada.

Mais informações a qualquer momento.