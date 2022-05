Um dos maiores empresários do mundo, Bill Gates possuí uma trajetória inspiradora. Atualmente, o bilionário é o quarto homem mais rico segundo a Forbes, com uma fortuna avalia em 124 bilhões de dólares. Pensando nisso, separamos algumas das frases mais inspiradoras de uma mente tão brilhante, e que com certeza todos deveriam ter escutado na escola.

6 frases de Bill Gates que todo mundo deveria ter aprendido na escola:

1. Sobre Liderança

“Os líderes do futuro são os que empoderam os outros.”

Bill Gates é o CEO de uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft. Por isso, é um ótimo exemplo de liderança. O empresário fundou a companhia em 1975 e se mantém como um dos líderes até hoje.

Essa frase é uma forma de ajudar e buscar o crescimento de pessoas próximas a você.

2. Falando de Educação

“Se você acha que seu pai ou seu professor são rudes, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você.”

Muitas vezes, quando somos crianças, achamos que pessoa próximas a nós estão sendo rudes conosco. Futuramente percebemos que essas são as pessoas que mais queriam o nosso bem.

3. Sobre se comparar

“Nunca se compare com ninguém neste mundo. Caso o faça, entenda que você estará insultando a si mesmo.”

Uma frase que já fala por si só. Se comparar com outras pessoas não leva a lugar algum, além de nos fazer mal em muitos ocasiões.

4. Continue tentando

“Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz.”

Não se pode deixar levar pelas vezes em que você falhar! Seguir em frente é essencial para conquistar os seus objetivos.

5. Aprenda com os erros

“É genial festejar o sucesso, mas é mais importante aprender com as lições do fracasso.”

Uma das frases mais importantes de Bill Gates. A sentença demonstra o quanto é importante aprender com os erros e buscar evoluir.

6. Sucesso contínuo

“É mais fácil ser o primeiro, do que continuar a ser o primeiro.”

Alcançar uma posição de sucesso é um caminho árduo, porém se manter nesse patamar é mais complicado do que se pode imaginar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!