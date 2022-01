Final de ano está aí e talvez nosso país esteja vivendo uma das piores crises nos últimos 20 anos. Bom, mas se você quer começar 2022 com o pé direito, se liga em nossos mandamentos para quem quer prosperar financeiramente. Vamos lá!

6 mandamentos para quem quer prosperar financeiramente:

1. Estabeleça seus objetivos financeiros

Primeiramente, estipule o que você quer conquistar com o dinheiro poupado. Por exemplo, uma parte para a aposentadoria, uma viagem ou comprar um imóvel. Assim, quando há um destino já determinado para o dinheiro, fica mais fácil poupá-lo.

2. Não martirize sua vida financeira

Em seguida, tente se apegar ao fato de que o dinheiro ou a falta dele não deve ser visto com pesar. Portanto, é preciso compreender que ter a condição financeira que se deseja está muito atrelado ao tamanho do seu empenho, seja para poupar ou para gerar mais renda.

3. Busque formas de ampliar suas receitas

Além disso, muitas pessoas equilibram suas contas e realizam seus sonhos desenvolvendo atividades adicionais ao longo da vida para buscar mais recursos. Por exemplo, tem gente que trabalha no horário comercial, mas pode destinar parte da sua noite vendendo algum produto ou produzindo algo que lhe traga dinheiro.

4. Quite suas dívidas

Ademais, se você tem contas a pagar, quitá-las deve ser sua prioridade! Assim, quando iniciar um processo de recuperação financeira, busque negociar a dívida e, se for necessário, utilize as primeiras reservas para isso. Somente após ter as contas em dia, destine o valor à poupança.

5. Faça da economia para o futuro

Para mais, estabeleça no seu orçamento familiar um percentual que deve ser todo mês destinado à poupança, algo em torno de 20% do seu salário. Logo, ao ver o montante aumentando você fica motivado a guardar cada vez mais.

6. Separe amizade dos negócios

Por fim, é hora de levar a sério o ditado: “amigos, amigos; negócios à parte”. Embora antigo, ele é muito real, principalmente quando o assunto é dinheiro. Logo, esse é um tema que deve ser debatido de forma independente da relação pessoal e, se necessário, estipulando regras de empréstimo ou negócios contratualmente.