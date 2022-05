(UOL/FOLHAPRESS) – O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido pelo nome artístico de Conrado, segue internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Registro, no interior do estado de São Paulo.

Em novo boletim médico divulgado na tarde deste domingo (8) nas redes sociais do músico, foi informado que ele foi submetido a uma cirurgia para controle de sangramento e correção de uma fratura na bacia.

Ele foi vítima de um acidente que matou seu parceiro de dupla, o cantor Aleksandro, e mais cinco pessoas na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu (SP). A equipe dos sertanejos viajava até São Pedro (SP) para um show quando o motorista do ônibus que os levava perdeu o controle do veículo, que tombou.

A suspeita é de que um pneu do veículo tenha estourado. Em um primeiro momento, a assessoria da dupla sertaneja informou que João Vitor havia dado entrada no hospital apenas com ferimentos leves, mas um novo boletim médico, publicado na madrugada de hoje, informou que novos exames indicaram a necessidade de uma “cirurgia geral” e que o quadro se agravou.

Outra vítima internada no hospital no interior paulista, o músico Júlio César Bugoli Lopes passou por uma neurocirurgia na tarde de ontem e por um procedimento ortopédico encerrado no início da noite de ontem. Também em estado considerado grave, ele está na Unidade de Terapia Intensiva.

A equipe de Conrado e Aleksandro divulgou a lista oficial de mortos no acidente. Além do cantor sertanejo Luiz Aleksandro Talhari Correia, não resistiram aos ferimentos:

– Wisley Aliston Roberto Novais (músico), de Sandovalina (SP)

– Marzio Allan Anibal (músico), de Ibiporã (PR)

– Giovani Gabriel Lopes dos Santos (técnico), de Londrina (PR)

– Roger Aleixo Calcagnoto (músico), de Londrina (PR)

– Gabriel Fukuda (técnico de luz), São Sebastião de Amoreira (PR)

Luiz Aleksandro e Giovani Gabriel serão velados no Ginásio de Esportes Luiz Bom, em Londrina. Roger Calcagnoto será velado na Capela 2 da ACESF, também na cidade paranaense. Mais informações sobre velório e sepultamentos ainda não foram divulgadas pela assessoria da equipe.