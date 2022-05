Motociclista morre na hora após ser atingido por carro, em Goiânia

Um motociclista morreu, durante a madrugada deste domingo (08), após ser atingido por um carro na 5ª Avenida, nas proximidades da Praça Boaventura, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Quando a equipe da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) chegou no local, encontraram somente a vítima Wanderson Lopes da Silva, de 38 anos, caída no chão um pouco à frente da motocicleta.

Segundo a corporação, o motorista do carro ainda não foi identificado, pois fugiu sem prestar socorro. Entretanto, as testemunhas que estavam no local disseram se tratar de um Honda Civic de cor cinza.

Os policiais informaram que as câmeras de segurança dos comércios da praça e os pequenos fragmentos do veículo envolvido ajudarão nas buscas pelo condutor.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para proceder com a retirada do corpo da vítima e a Polícia Técnico Científica também esteve no endereço do acidente para realizar a perícia.