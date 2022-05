Seja de couro, tecido ou plástico, todo mundo possui uma carteira. Normalmente, usamos esse objeto para guardar dinheiro, mas o problema é que muita gente aproveita para armazenar alguns outros itens essenciais. Hoje viemos te alertar sobre os objetos que jamais você deve guardar dentro da carteira.

6 objetos que ninguém deve guardar dentro da carteira:

1. Cartão do Plano de Saúde

Vamos começar por aqui! Muita gente acha que a carteira é um excelente porta-cartões, por isso, deve-se deixar o do plano de saúde armazenado lá. Mas a verdade é que, caso seu item for roubado, vai com ele informações pessoais registradas em seu cartãozinho, é melhor deixá-lo mantido em outro lugar!

2. Nota fiscal

Aqui vem outro alerta para casos de furtos e roubos. Deixar as notas fiscais na carteira é um prato cheio para o bandido, porque eles podem buscar suas informações bancárias. Não é recomendável passar esse comprovante de compra para ninguém ou jogá-lo fora perto da loja.

3. Cartões de crédito

Como citamos no primeiro tópico, carteira não é o melhor lugar para guardar cartões. Perder esses itens para ladrões vai te demandar muito trabalho, tanto para recuperar, quanto para bloquear. Se você tem vários cartões, o que se deve fazer é levar com você o que usará no dia e deixar os outros em casa.

4. Camisinha

Principalmente os homens, é muito comum carregar camisinha na carteira. A verdade é que esse local de armazenamento transfere muito calor para o preservativo, assim o látex fica mais fraco e tem mais risco de arrebentar.

5. Muito dinheiro

Por mais que hoje em dia usa-se mais cartões ou PIX, ainda existe muita gente que anda com dinheiro no bolso. Se você for desse time, o recomendável é não andar com muito dinheiro, já que se você sofrer um assalto é mais difícil recuperá-lo em espécie do que se seu cartão fosse roubado, por exemplo.

6. Anotações

Por último, muita gente deixa na carteira anotações como senhas, logins e informações importantes. Saiba que isso pode ser muito perigoso em casos de assaltos. Se você realmente precisar anotar suas senhas, as deixe o mais longe possível da carteira.

