Quando pensamos em coisas que podem fazer mal para a nossa saúde, as coisas básicas que vem em nossa mente são as bebidas alcoólicas, papel cigarros, uso de drogas, má alimentação, entre outros, não é mesmo? Mas muito além dessas coisas, hoje você vai descobrir que existem objetos comuns na sua casa que podem te fazer muito mal! Conheça alguns deles!

6 objetos comuns que todo mundo tem em casa e não sabe do perigo:

1. Potes de plástico

Quem é que não tem os famosos potes de plástico em casa, não é mesmo? Esses utensílios são usados desde para guardar mantimentos até para carregar lanches. Bom, mas essas inofensivas vasilhas contêm produtos químicos em sua composição, como ftalato, que pode afetar os sistemas endócrino e reprodutivo.

E não para por aí, também pode aumentar a pressão de uma pessoa e a resistência à insulina em pessoas que estão na puberdade.

2. Panela antiaderente

As mágicas panelas antiaderente podem estar te trazendo risco de vida! Pesquisas apontam que elas possuem ácido perfluoro-octanóico que pode causar câncer. Essa perigosa substância acaba se soltando durante o preparo de um alimento que é ingerido.

3. Garrafas pet

Aqui vem outro item do time dos plásticos. As úteis garrafas pet fazem mal tanto para o meio ambiente quanto para nosso organismo. Isso porque, elas possuem produtos químicos tóxicos que podem se soltar no líquido.

4. Desodorizadores de ambiente

Esse aqui é aquele spray para deixar o ambiente perfumado, sabe? O grande problema desse item é que ele possui ftalato, poderosa substância química cancerígena, podendo causar danos ao fígado, rins e pulmão, além de anormalidade no sistema reprodutivo.

5. Papel higiênico perfumado

Se você achou que os papéis higiênicos iam passar ilesos dessa lista, você estava bem enganado! O perigoso ftalato também está presente nos papéis higiênicos perfumados. Por isso, opte por comprar os produtos mais simples e de preferência sem perfume.

6. Toalhas de teflon

Por último, temos as aparentes inofensivas toalhas de teflon. O grande problema é que nesses tecidos há um alto nível de chumbo, um metal neurotóxico muito perigoso para as crianças e mulheres grávidas.

