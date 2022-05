Jovem morre no HEANA após sofrer grave acidente de carro com a família

Uma jovem, identificada como Ana Júlia Gonçalves Faria, de 20 anos, morreu neste domingo (08), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após ser vítima de um grave acidente de trânsito.

O caso ocorreu no sábado (07), na Avenida Universitária, quando a condutora do veículo, irmã da moça, teria se assustado com o barulho do escapamento de um outro carro e acabou perdendo o controle da direção.

Com isso, o carro foi parar no canteiro central na pista e colidiu com uma árvore. No veículo, que ficou destruído, estavam quatro passageiros, sendo Ana Júlia, a mãe, a irmã e uma criança, de apenas 04 anos.

A moça, que era natural de Iporá, foi retirada do carro inconsciente e encaminhada para o HEANA, juntamente com a família. Já a criança teve de ser levada para a UPA Pediátrica.

Em decorrência da gravidade dos ferimentos, Ana Júlia não resistiu e teve o óbito constatado já durante à noite do domingo.

Assim como em todos os casos que resultam em lesões graves ou mortes, o caso deverá ser apurado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).