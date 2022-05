Número de acidentes de trânsito aumenta quase 10% em Goiânia

Após um final de semana com uma quantidade assustadora de ocorrências de trânsito fatais em Goiânia, um levantamento com dados da Secretaria Segurança Pública (SSP) confirma: o número de acidentes cresceu na capital.

Entre os dias 1º de janeiro e 08 de maio de 2022, foram contabilizados 11.023 episódios no município. No mesmo período do ano anterior, foram 10.103 casos – um aumento de 9,1%.

Somando com os registros de crimes de trânsito na capital, foram 11,3 mil Registros de Atendimento Integrado (RAIs) na cidade no ano presente, sendo que o mês de março (2,9 mil ocorrências) é o recordista nesse quesito.

No mesmo intervalo de tempo de 2021, foram calculados 10,5 mil RAIs, índice 07% menor.

A região de Goiânia que contabilizou mais episódios dentre todos os bairros foi o Setor Bueno, com 553 episódios.

Embora o aumento de acidentes de trânsito seja negativo, eles foram menos fatais até aqui.

Isso porque em 2021, mesmo com uma quantidade menor de casos, morreram 90 pessoas nas vias da capital, contra 70 óbitos em 2022.