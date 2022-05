Quantidade assustadora de acidentes com mortes marca final de semana em Goiânia

O final de semana do Dia das Mães foi marcado por uma quantidade grande de acidentes em Goiânia. As imprudências não se restringiram às ruas da capital, mas também nas rodovias que cortam a cidade.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) irá investigar os casos. Pelo menos quatro das fatalidades envolveram motoristas embriagados.

O primeiro registro ocorreu durante a madrugada de sábado (07). Foi um acidente fatal na Avenida T-9, na altura do no Jardim América, com uma garota de 15 anos sendo arremessada do carro depois de uma colisão. A suspeita é de que os dois veículos envolvidos apostavam um racha. Os demais ocupantes saíram ilesos.

Ainda no sábado, uma batida no cruzamento da Avenida T-64 com rua S-4, causou a morte do motorista da prefeitura de Cristinápolis, Apoene Aimore, de 61 anos. Uma outra pessoa ficou ferida. Imagens de câmeras segurança mostraram que um dos veículos estava em alta velocidade.

Uma terceira ocorrência foi relatada na parte da tarde. Gleibson Henrique Vieira Xavier perdeu o controle da moto que pilotava e se chocou contra um poste na Avenida Perimetral Norte. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Outro acidente trágico envolveu duas crianças, ãs 15h do sábado. Uma menina de 02 anos morreu e outra de 04 anos ficou gravemente ferida. O pai, que dirigia o veículo, apresentava sinais de embriaguês.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, a mãe deixou as filhas com o pai porque precisava trabalhar. O homem levou as duas para uma distribuidora de bebidas, consumiu bebidas alcoólicas e, na volta para casa, colidiu com um poste.

Durante a madrugada de domingo (08), outro acidente fatal vitimou Wanderson Lopes da Silva, de 38 anos. A fatalidade foi na 5ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova. O motorista morreu depois que o carro dele foi atingido por outro veículo.

O restante do dia também ficou marcado pelas imprudências. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de uma colisão com a mureta de proteção na BR-153, próximo a Aparecida de Goiânia.

O motociclista de 24 anos não possuía habilitação e não resistiu aos ferimentos. O outro homem, de 25 anos, que estava na garupa foi encaminhado para uma unidade de saúde.