Rafael Tomazeti é o novo editor executivo da redação do Portal 6 em Anápolis

Jornalista que entrou no Portal 6 como estagiária em 2016 e passou pelas funções de repórter e editora executiva na redação de Anápolis, Rafaella Soares sairá em breve para licença maternidade e retornará ao final desse período como chefe da editoria de Projetos Especiais.

No lugar dela entra Rafael Tomazeti, jornalista experiente e de destaque no jornalismo goiano, com passagens pela internet, rádio e TV.

Por enquanto, ambos chefiam os trabalhos em Anápolis numa transição que só terminará quando Rafaella se ausentar por completo da redação.

Mais novidades

O Portal 6 deve inaugurar em breve a nova redação de Goiânia, com espaço físico totalmente repaginado e altamente moderno.

Desde que iniciou os trabalhos na capital, a empresa aumentou consideravelmente a participação no mercado goiano.

Só em abril foram 30 milhões de acessos, um recorde.

Liderança inconteste

Uma recente pesquisa de mídia contratada pelo Portal 6 verificou que a empresa não somente lidera com larga vantagem no segmento em Anápolis, como também apresenta um grau de confiança na casa dos 70%.

É um índice superior ao alcançado por veículos tradicionais, incluindo os de outras mídias como rádio e TV.

Preferência

A pesquisa também aferiu que a pesada maioria dos internautas anapolinos consomem notícias prioritariamente pelo Instagram e plataformas como WhatsApp e Telegram.

Prefeito e governador

O levantamento ainda mensurou a avaliação das gestões do prefeito Roberto Naves e do governador Ronaldo Caiado a nível local.

Pela legislação vigente, não é possível divulgar tais números, mas é possível dizer que eles indicam tendências já notadas por pesquisas de caráter público.

Nota 10

Para o vereador Policial Federal Suender, por protestar novamente contra o alto valor do aluguel pago pela Câmara Municipal pelo galpão improvisado. Vale lembrar que o custo para a sociedade já é de R$ 12 milhões. E é algo que só aumenta.

Nota Zero

Para a manifestação pró-Bolsonaro na Praça Dom Emanuel, no último sábado. Além da controversa campanha extemporânea, o ato também contou com uma camionete dando cavalo de pau e assustando quem passava pelo local. O presidente não preza pela disciplina e ordem?