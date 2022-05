Modelos paulistas de sites eróticos são presas por extorquir clientes de Goiás

A Polícia Civil (PC) de Goiás cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Ribeirão Preto (SP), além de determinar o bloqueio de bens de duas modelos em um site de conteúdo erótico que residem na cidade paulista.

A operação ocorreu na última quinta-feira (05), mas só foi divulgada pela PC nesta terça-feira (10). As mulheres são suspeitas de estelionato, ao ameaçar revelar a identidade de clientes se eles não as repassassem grandes quantias de dinheiro.

De acordo com as apurações da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), as investigadas estariam se aproveitando da fragilidade das vítimas para enganá-las e forçá-las a fazer as transferências bancárias.

Em um caso específico, as mulheres teriam recebido mais de R$ 50 mil de um cliente do interior do estado de Goiás, que teria desenvolvido transtornos psicológicos, chegando a atentar contra a própria vida.

Foram apreendidos objetos e aparelhos eletrônicos na residência das modelos, que serão levados para análise dos peritos da PC.