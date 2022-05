Viu as lágrimas do pai vendedor de maças do amor que sofreu golpe e tomou atitude exemplar

O que parecia ser uma triste história, regada de muito azar, acabou recebendo um desfecho emocionante e inspirador após um homem ser acolhido pela internet e salvo das dívidas.

O caso aconteceu com Enrique Villalpando, de Juarez, no México. Ele recebeu uma encomenda de 1.500 maçãs do amor e passou dias se dedicando ao trabalho cansativo.

No entanto, para o desespero dele, o comprador decidiu cancelar a encomenda em cima do prazo de entrega, deixando o homem com a mercadoria parada e um prejuízo de 12 mil pesos (cerca de R$ 3 mil).

Vendo as lágrimas e assistindo o pai se lamentar da tragédia, o filho Luís Alvarez decidiu recorrer às redes sociais para anunciar as maçãs e tentar a sorte em lucrar alguma coisa com a mercadoria.

Na postagem, ele contou a história do genitor e lançou uma promoção: a unidade custaria 8 pesos (R$ 2), mas o pedido mínimo deveria ser de 15 unidades.

Não demorou muito para o caso viralizar e Enrique conseguir alcançar a meta e vender todos os doces produzidos.

A publicação teve mais de 15 mil compartilhamentos e mais de 5 mil comentários. Inúmeros usuários do Facebook colaboraram com o empreendedor, inclusive, realizando pedidos em quantidades ainda maiores.

“Muito obrigada pelo apoio, de verdade, mil bênçãos”, postou o filho, Luis, após concluir a última entrega.