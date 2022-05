A língua portuguesa é complexa, aliás, já falamos disso aqui. Em nosso idioma, há incontáveis expressões que usamos para nos comunicar. E existem algumas palavras que todo mundo já falou sem nem saber o significado direito. Você conhece todas?

6 palavras que todo mundo já falou sem saber do verdadeiro significado:

1. Sarro

Já ouviu falar da expressão “tirar sarro de alguém”? Normalmente, usamos ela para atazanar alguém.

Mas a verdade é que essa palavra refere-se a borra que o vinho e outros líquidos deixam pegadas ao fundo dos vasos que os contêm. Além disso, quer dizer também a crosta que se forma em volta dos dentes que não são bem escovados.

2. Caldeirinha

Quando falamos em caldeirinha, simplesmente vem em nossa mente uma caldeira pequena, um diminutivo.

Todavia, na marinha, caldeirinha quer dizer pequeno abrigo no porto, destinado às embarcações miúdas.

3. Chincha

Chamar uma pessoa na chicha é a mesma coisa de enquadrá-la ou começar uma briga.

Mas o que ninguém sabe é que essa engraçada palavra refere-se à pequena rede de arrastão e ao barco em que se usa essa rede.

4. Bugalho

“Trocar alhos por bugalhos” ou “confundir alho e bugalho” é uma expressão popular comum no Brasil e em Portugal, usada para se referir ao ato de confundir ou trocar coisas que são completamente diferentes.

Isso porque, os bugalhos são as nozes da galha, tipo de carvalho.

5. Joio

“Separar o joio do trigo” é mais uma expressão. Ela vem do Novo Testamento, de uma das Parábolas, quando Mateus, durante o Juízo Final anunciava que os anjos iriam separar os “filhos do maligno” (o joio) dos “filhos do reino” (o trigo).

Resumidamente, joio é uma planta gramínea que aparece como praga nas plantações, e ele é bem parecido com o trigo, por isso é difícil separá-los.

6. Bofe

Por último, temos o bofe que é uma forma genérica de falar pulmão.

No Brasil, quando uma pessoa vomita muito ou então leva uma facada, e sai as partes de dentro do corpo, diz-se que botou os bofes pra fora.

